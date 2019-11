Canta Maria Callas ma è un ologramma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLa Divina torna a cantare per una sera a Padova e sembrerà quasi di poterla toccare. Venerdì alle 21.15 al Gran Teatro Geox andrà in scena in esclusiva nazionale Callas in concert - The Hologram Tour, l'innovativo spettacolo in cui la celebre soprano di origine greca Maria Callas, scomparsa a 53 anni nel 1977, si esibirà grazie a un sofisticato ologramma tridimensionale che ne ricostruirà perfettamente l'immagine e le movenze. La tecnologia laser della californiana Base Hologram, proposta per la prima volta in Italia, restituirà...