Cansiglio, a caccia dell'uomo del Paleolitico

(g.s.) A convincere tutti circa la bontà delle ipotesi formulate in questi anni dall'équipe di archeologi guidata dal prof. Marco Peresani (foto), sono stati dei ritrovamenti di animali uccisi dall'uomo. E così da lunedì scorso in Cansiglio ha preso il via una nuova campagna di scavi alla ricerca di nuove tracce dell'uomo del Paleolitico che abitò nella foresta che si trova fra le province di Belluno e di Treviso. Una campagna sostenuta dall'Università di Ferrara, dove lavora Peresani, da Veneto Agricoltura che offre la propria...