ANNIVERSARIO

Due opere, due restauri, due mostre. E un accordo di collaborazione. Inizia così l'incerto cammino verso il bicentenario dalla nascita di Antonio Canova. Possagno e Bassano, seguendo l'antico testamento di Giambattista Sartori, fratellastro dello scultore, firmano una convenzione per gestire a quattro mani le celebrazioni del 2022. Ma i tempi hanno portato a rivedere drasticamente gli obiettivi. Saltata la mostra a Los Angeles, sfumate al momento le collaborazioni con i musei esteri, si parte da un progetto di recupero del gesso di Ebe, danneggiato dal bombardamento del 1945 e oggi custodito nei musei civici bassanesi e dal recupero della Paolina Bonaparte danneggiata dal turista austriaco quest'estate. Due mostre, entrambe programmate per la primavera del 2021 a Bassano e a Possagno illustreranno il percorso di restauro ponendo l'accento sull'importanza della tutela. Bassano inoltre digitalizzerà l'intero corpus delle lettere canoviane. Il fine è promuovere la conoscenza dell'opera e dei luoghi dello scultore, creando una sinergia per la programmazione e comunicazione di un'offerta culturale integrata. A questo scopo ogni istituzione creerà un proprio comitato scientifico.

IL COMITATO NAZIONALE

«Due? Uno sforzo inutile. Dobbiamo ripensare al comitato nazionale» interviene Sgarbi sparigliando - al solito - le carte. Il calendario è ancora pura ipotesi. Perché se è vero che al momento i musei restano aperti, l'incertezza sul futuro paralizza la definizione delle idee. Intanto si pensa alla conservazione. «Abbiamo scelto di portare avanti il restauro di un gesso di Ebe bombardato nel 1945 - esordisce Elena Pavan, sindaco di Bassano del Grappa - la statua verrà ricostruita grazie all'uso di tecnologie avanzate. E insieme, il Comune si impegna nella digitalizzazione dell'epistolario di Antonio Canova.

Bassano possiede il più ampio lascito di documenti: 6658 lettere, poi quaderni di appunti e altri scritti. La digitalizzazione è il primo passo. Poi procederemo alla pubblicazione». Il sindaco di Bassano sottolinea il valore della convenzione, che consentirà di mettere in piedi un calendario condiviso, pur nell'autonomia di due comitati. Referente delle celebrazioni e collaboratore di Bassano è Mario Guderzo, per anni direttore della Gypsoteca. «Ebe - spiega - mette in relazione alcuni dei più importanti musei del mondo. L'opera ha una storia articolata; ne vennero realizzate quattro varianti in marmo, per le quali l'artista si basò su due diversi modelli in gesso. La prima venne commissionata dal veneziano Giuseppe Giacomo Albrizzi, ed è oggi visibile alla Nationalgalerie di Berlino. La seconda è oggi custodita all'Hermitage. La terza versione venne realizzata per John Campbell Lord Cawdor tra il 1808 e il 1814 e si trova oggi nel castello di Chatsworth. L'ultima infine, fu eseguita nel 1817 per Veronica Guarini di Forlì ed è nella pinacoteca civica della città».

RIUNIRE LE STATUE

Il sogno di Guderzo è ricucire le relazioni tra le diverse statue mettendo in relazione 4 musei internazionali. «Ma di pari importanza è il recupero di tutti i carteggi e delle lettere. Sarebbe importante legarsi alla biblioteca canoviana per poter rendere consultabili tutti gli archivi». A Possagno, nella primavera del 2021, sarà aperta una mostra sul restauro della Paolina Borghese danneggiata la scorsa estate da un turista austriaco nell'atto di scattarsi un selfie. «Dal restauro sulla Paolina è partita l'idea di una mostra dedicata all'opera nel 2021 primavera - entra nel dettaglio la direttrice della Gypsoteca Mira Mascotto - Sarà l'occasione per una riflessione sul mondo del restauro. Apriamo un dibattito: a che punto siamo sul restauro integrativo e conservativo. Desideriamo sensibilizzare il pubblico verso la tutela del patrimonio, e nel contempo portare avanti la digitalizzazione del patrimonio». Nel vivo del dibattito si inserisce il presidente della Fondazione Vittorio Sgarbi. Che, tuttavia, sembra non perfettamente allineato sulla convenzione.

«Due comitati scientifici? Dobbiamo privilegiare l'unità se vogliamo contare davvero» risponde implicitamente al sindaco di Bassano. E anche sul tema dell'immagine coordinata, ribatte. «Certo, l'immagine e la comunicazione andrà curata in sinergia. Ma abbiamo un logo già donato alla Fondazione gratuitamente da Oliviero Toscani». Sgarbi si riferisce al logo pensato dal fotografo milanese per l'anniversario degli eventi in relazione alla posa della prima pietra del tempio nel 2019. Che, forse gli piacerebbe come firma di tutte ciò che avverrà intorno a Canova fino al 2022.

Elena Filini

