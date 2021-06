Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOUnico festival di massima importanza ad aver saltato l'edizione 2020, unico a essere costretto, anche nel 2021, a uno slittamento non di poco conto (da maggio a luglio, in piena bagarre balneare), Cannes cerca di presentarsi al via in una normalità accettabile, con un programma esuberante.CONCORSO RICCOIl cartellone presentato ieri dal delegato generale del festival Thierry Fremaux è lussuoso, pieno di nomi amici, di registi in...