Cannes ha fatto Bong Peccato per Bellocchio

IL GRAN FINALEDiciamo la verità: era abbastanza improbabile che Il traditore, il bel film di Marco Bellocchio, unico titolo italiano in gara per la Palma d'oro, potesse portare a casa qualche premio, al di là della formidabile concorrenza nell'edizione più entusiasmante di Cannes, per qualità complessiva dei film, dell'ultimo decennio: una storia così tanto italiana probabilmente non poteva essere colta in tutta la sua dimensione da una giuria che sa probabilmente poco della vita di Tommaso Buscetta (a parte Alice Rohrwacher), pur...