Cannes Dall'Italia una fiaba nera a Gaza

CANNES Arriva l'Italia. E ci parla di Gaza. Uno sguardo che porta lontano. Dentro una delle aree più tormentate e conflittuali del pianeta. Stefano Savona (nella foto), regista palermitano quasi cinquantenne, accarezza questo progetto da almeno 6 anni, quando nel 2009 cominciò a frequentare l'area palestinese, munito di telecamera, riprendendo quello che vedeva in giro: «Non è stato facile muoversi. Inizialmente l'idea era quella di andare a filmare la guerra e mettere le immagini in un blog, per raccontare quel conflitto dall'interno. È...