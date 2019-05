Cannes, con Malick la Palma può passare per Sappada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMASe la pioggia da foresta tropicale è solo uno dei tanti deliri che quest'anno Cannes riesce a regalare (programmazione folle, code, controlli esasperati, caos a non finire), almeno in sala sembra quasi sempre sereno: la qualità dei film è decisamente buona, anche molto. Ieri è finalmente apparso l'ultimo film del leggendario regista Terrence Malick. Si usa il termine finalmente perché in realtà è da troppo tempo che se ne parla, essendo stato girato ormai tre anni fa, ma la gestazione post produttiva è stata indubbiamente...