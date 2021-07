Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAMarco Bellocchio è oggi il Maestro del cinema italiano, intendendo per anzianità e risultati chi sta in cima a una speciale classifica di merito. Marco Bellocchio è un giovane regista che tra poco compirà 82 anni e forse è quello che ancora oggi riesce a stupire di più, per diversi motivi. Marco Bellocchio è oggi a Cannes dove presenterà il suo ultimo film (Marx può aspettare), forse il più intimo e privato, dedicato alla sua...