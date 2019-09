CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CANNAREGIOVENEZIA Urla, tavolini e sedie rovesciati, gente che si rincorre in strada, fino all'arrivo di una idroambulanza che si porta via un giovane malconcio. Scene da Far West, l'altro giorno a Cannaregio, alla fine di Rio Terà San Leonardo, ai piedi del ponte delle Guglie. Tutto è successo attorno alle 10 e mezza di martedì sera, quando da uno dei locali che si affacciano sul rio terà sono usciti un paio di giovani, inseguiti pare dallo stesso personale del locale. Questo a sentire alcuni passanti che sono rimasti impressionati dalla...