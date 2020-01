CANNAREGIO

VENEZIA Ha chiamato lui stesso i soccorsi di prima mattina: «Non mi sento bene», ha detto all'operatore del Suem 118 che ha risposto alla chiamata. «Venite subito, sento delle fitte al petto»

Poi, prima di riagganciare, ha fornito indirizzo e campanello da suonare nel palazzo nel quale viveva da solo ormai da tempo, sempre in totale autonomia e in buone condizioni.

Ma quando i medici di primo soccorso sono arrivati a casa sua, lui - un sessantenne residente a Cannaregio - non ha più risposto.

La circostanza ha insospettito i volontari e i medici del Suem 118 che hanno pensato il peggio.

Per questo, per poter riuscire ad entrare in casa e dare soccorso all'uomo, i medici hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate sotto casa del sessantenne.

La squadra di pompieri ha così aperto la porta di casa dell'uomo.

Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, hanno capito che i loro sospetti si erano tramutati in realtà: il sessantenne che li aveva chiamati soltanto pochi minuti prima, era senza vita, morto mentre i medici ai quali aveva chiesto aiuto, stavano arrivando da lui.

Di fronte alla situazione, sia 118 che vigili del fuoco hanno avvertito i carabinieri della Compagnia di Venezia, anche loro arrivati in casa del sessantenne per cristallizzare il racconto fatto per telefono.

Nessun dubbio però è stato messo sul piatto dai militari dell'Arma che non hanno potuto far altro se non avvertire il magistrato di turno in procura e ricevere, da lui, il nulla osta alla sepoltura senza che venisse disposta alcuna autopsia.

Fin troppo chiara infatti la dinamica di quanto successo: l'uomo, un veneziano, si era sentito male e aveva chiamato il 118, ma il cuore non aveva retto e dopo aver riagganciato il telefono, il sessantenne era deceduto nonostante i soccorsi da parte dei medici erano stati immediati e lunghe erano state le manovre di rianimazione messe in atto una volta che la porta di casa del sessantenne era stata aperta grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

