Cani guida per ipovedenti Passeggiata oggi in piazza

SAN MARCOVENEZIA Una passeggiata per Venezia insieme al proprio cane guida, con partenza dalla stazione e arrivo in piazza S. Marco. È l'iniziativa lanciata per questa mattina dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione di Venezia per sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza che riveste, nella quotidianità di un non vedente, il proprio amico a quattro zampe. «Che per noi spiega la vice presidente, Graziella Zuccarato significa avere autonomia e libertà. Quello che s'instaura con loro è un rapporto...