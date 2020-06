TRAGHETTI

VENEZIA La cosa era nell'aria da tempo, almeno un paio d'anni, con l'agitazione di una grossa associazione sostituti gondolieri che chiedevano con forza - in virtù dell'aumento importante del turismo - un concorso per nuovi gondolieri titolari. Il concorso si è svolto e poi non se n'era più parlato per un po' ma ieri l'amministrazione comunale ha trovato la quadra nella riunione di giunta, giustificando l'aumento del contingente con l'incremento del servizio da parada.

La Giunta, insomma, aumenta di 7 unità il contingente delle licenze per il servizio pubblico di gondola, passando quindi da un numero di 433 a 440. In questo modo si riuscirà a garantire l'apertura di quattro traghetti considerati minori perché poco interessanti economicamente. Agli approdi di Dogana, Giglio, San Tomà, Carbon e Santa Sofia, si aggiungeranno quelli di Ferrovia, San Samuele, San Beneto e San Marcuola che, oltre a essere utilizzati per il normale servizio, verranno allestiti per rientrare in un tragitto utilizzabile anche per il servizio di trasporto di persone disabili che vedrà partenze da Piazzale Roma e arriverà a San Marco. La delibera, per essere operativa, dovrà passare per il Consiglio comunale.

Tra l'altro, aumentando il numero di traghetti, ci saranno due vantaggi. Il primo sarà il decongestionamento dei vaporetti di Actv, spesso presi dai veneziani per fare traghetto fra due rive del Canalazzo. E poi, perché, attraversando il canale ed essendo gli unici mezzi (i traghetti da parada, non la gondola a nolo) ad avere la precedenza su tutti gli altri, contribuiranno a rallentare la velocità delle barche e dei mezzi pubblici, già in aumento dopo mesi di quasi assoluta calma.

Lo dice anche il sindaco Luigi Brugnaro, che saluta con soddisfazione questo nuovo capitolo della collaborazione coi gondolieri.

«Avere la possibilità di poter contare sul loro sostegno per creare percorsi alternativi per muoversi in città - commenta - in un momento in cui siamo tutti impegnati ad evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici dimostra quanto, se si lavora tutti assieme per raggiungere un obiettivo comune a vantaggio di tutti i cittadini, le soluzioni si trovano».

«Quando Venezia chiama i gondolieri sono sempre in prima linea per sostenere questa stupenda città - dichiara Andrea Balbi, presidente dei bancali e dell'Associazione gondolieri - . Il nostro grazie va quindi al sindaco e a tutta l'amministrazione per quello che in questi anni hanno fatto per il nostro mondo e per consentirci di lavorare al meglio per fare della nostra città un luogo non solo accogliente, ma anche attento alle esigenze dei suoi cittadini e di chi è in difficoltà. L'aggiornamento del Regolamento - ha concluso - era necessario e, come previsto, siamo stati coinvolti nelle commissioni paritetiche che hanno già espresso parere favorevole nell'impianto del provvedimento».

