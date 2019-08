«Campo Due Pozzi a Castello, una piscina per pantegane»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAVENEZIA La denuncia riguarda campo Due Pozzi a Castello, dove a ogni pioggia (comprese le ultime dei giorni scorsi) si forma una vera e propria piscina dove sguazzano le pantegane.La segnalazione arriva da Umberto Corrà, che ha scritto anche in Comune. «Ho segnalato all'amministrazione comunale - spiega - che al civico di Castello 2610 si stava scavando in profondità su un'area di circa 50 metri quadrati. Molti dei fanghi sono stati portati via con le carriole creando una scia di fanghiglia con grande disagio per gli abitanti del...