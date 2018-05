Campiello la parola ai lettori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTO«Finora, in ambito letterario, avevo fatto parte solo della giuria del Premio Asti d'Appello: unico veneto in una commissione di grandi giuristi piemontesi, tra cui Luciano Violante e Federico Grosso» confida al Gazzettino Carlo Nordio, ex magistrato, collaboratore del nostro giornale e neopresidente della Giuria dei letterati della 56^ edizione del Campiello, la cui road map è stata presentata ieri a #CampielloRacconta nella cornice déco di Villa Necchi Campiglio, bene dei Fai nel cuore di Milano. «Per me è un grande onore, che...