VERONA Annunciata la cinquina finalista del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiell-Confindustria Veneto. I finalisti sono: Arianna Babbi, 22 anni di Classe (Ravenna) con il racconto Da lontano, Michela Panichi (19) di Napoli, con Meduse, Sahara Ross (21) romana, con Yolanda, Federico Schinardi, 20 anni di Verona, con il racconto Un giorno se ne andarono le pecore e Flavio Zucca (21) di Roma, con Ladri di zaffiri. È stato inoltre assegnato il riconoscimento speciale per la sezione socio-ambientale al racconto Imprevedibile di Costanza Muraro (15 anni di Arcugnano, Vicenza). Il Comitato tecnico che ha effettuato la selezione, composto da Giuliano Pisani, Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini, ha inoltre segnalato i lavori di Silvia Parolin (18 anni di Castelfranco Veneto) Come un fiore nella neve e di Pietro Ungari (17 anni di Milano) La prova.

«Il nostro Paese - ha detto Enrico Carraro (foto) presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello - sta attraversando un momento drammatico, che ha modificato le nostre vite. Sono questi però anche i momenti in cui non ci possiamo fermare, continuando a pensare al futuro. Ed è per questo che gli imprenditori veneti, insieme agli sponsor, hanno voluto che il Premio Campiello non si fermasse, e così il Campiello Giovani».

