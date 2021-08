Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Camminavo leggera nel bosco profumato, sul sentiero all'Isola d'Elba, allegra come un cerbiatto. Le antenne dei sensi accesi, il respiro profondo e regolare, costanti i battiti del cuore, il corpo in armonia. Con l'entusiasmo, la leggerezza e la gioia di quando, ragazza, andavo per boschi o arrampicavo con amici cari, sulle Dolomiti Feltrine. Stessa gioia remando sicura, la canoa fluida sull'acqua. O nuotando a lungo, sotto costa, gustando le...