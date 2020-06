LA COMMEDIA

«Donne, smettetela di subire i soprusi e riprendetevi la vita»: è il grido di battaglia di Giulia alias Valentina Lodovini, vulcanica protagonista di Cambio tutto!, la nuova commedia di Guido Chiesa che sarà in streaming su Amazon Prime Video da domani. Prodotto da Colorado e Medusa, il film racconta la metamorfosi di una quarantenne sfruttata dal compagno, vessata sul lavoro, amata in segreto da un ex schiavizzato dall'attuale fidanzata. Ma un bel giorno, grazie alle cure di un improbabile guru (Neri Marcorè) si ribellerà per riappropriarsi del suo destino lasciando tutti di stucco.

LE VITTIME

«In questo personaggio», spiega Lodovini, «un po' tutte le donne potranno riconoscersi. Soprattutto noi attrici che anche sul set siamo vittime di pregiudizi: se facciamo un'osservazione siamo capricciose, se invece la fa un attore dimostra carattere. Il sistema culturale andrebbe cambiato. Ma la parità fra i sessi fa ancora paura». Giampaolo Letta, ad di Medusa, difende l'uscita on demand: «Il film era pronto e non poteva aspettare». E rivela di aver sottoposto alcuni titoli alla Mostra di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre: «Aver confermato le date del festival è un segnale importantissimo per tutto il cinema».

Gl. S.

