Cambia la logistica, ma non lo spirito, il ruolo dell'evento e aumentano i vantaggi. È tutto pronto, a Trieste, per Barcolana Classic, la regata che ogni anno si svolge nella giornata di vigilia della Barcolana, quindi quest'anno il 10 ottobre, e che rende protagoniste le barche d'epoca, classiche e Spirit of Tradition, ovvero realizzate recentemente ma fedeli alla vela d'epoca. L'edizione di quest'anno vedrà la collaborazione operativa dello Yacht Club Hannibal che, assieme alla Società Velica di Barcola e Grignano, metterà a disposizione ormeggi e supporto logistico.

Grande, dunque, anche la partecipazione per organizzare un evento ormai storico all'interno di Barcolana, una regata irrinunciabile quanto la regina delle gare in mare. È un evento dedicato alle grandi imbarcazioni che hanno accarezzato le acque degli oceani, ma anche alle piccole passere lussignane e a quelle abilmente restaurate con grande maestria per poter solcare ancora il mare. Le barche quest'anno saranno ospitate negli ormeggi a disposizione lungo le rive di Trieste e allo Yacht club Hannibal, anche con l'obiettivo di tutelare e mettere in vetrina queste bellissime imbarcazioni che meritano di essere protagoniste della festa.

È il raduno di vele d'epoca più affollato del Belpaese, un tuffo nel passato, quasi un museo a cielo aperto e in mare aperto per ammirare le imbarcazioni di un tempo che non possono passare inosservate. Anche quest'anno l'evento avrà il programma a mare di sempre, consolidato in anni e anni di tradizione e passione marinara nel celebrare gli scafi classici: sabato 10 ottobre, alle 10.30, le imbarcazioni iscritte alla regata sfileranno nel bacino San Giusto per essere ammirate, quindi prenderanno parte alla regata, a bastone o triangolo - a seconda di quel che detta il meteo - nel golfo di Trieste. Le belle barche si mettono in mostra e i partecipanti alla Classic si guadagnano diversi vantaggi, tra cui quello, non da poco, del posto barca. Gli scafi iscritti alla Barcolana Classic, infatti, potranno beneficiare dell'ormeggio gratuito da venerdì 10 a lunedì 12 ottobre.

Inoltre, gli scafi saranno iscritti gratuitamente anche alla Barcolana52 e per gli armatori una sacca omaggio, la polo Barcolana52 e altri gadget che riceveranno direttamente a casa. Novità di questa edizione, invece, sarà la premiazione della Barcolana Classic che quest'anno si svolgerà insieme a quella della Barcolana52, con l'obiettivo di celebrare in un'unica festa i grandi protagonisti di tutti gli eventi collegati a Barcolana tra cui, appunto, le signore del mare, le più belle imbarcazioni della tradizione, veri gioielli che impreziosiscono il Golfo e in grado di attrarre l'attenzione anche di chi non è un appassionato perché chiamarle soltanto barche non gli rende giustizia, sono un vero e proprio spettacolo.

La Classic è uno dei principali eventi del calendario in mare che vanta un numero significativo di regate che fanno da cornice alla grande sfida dell'11 ottobre. È il caso della Barcolana e della regata per il Sociale, la FUN, mentre venerdì 9 ottobre si disputerà il trofeo della Lega Navale Italiana. Alla vigilia di Barcolana scenderanno in acqua i monotipi della Barcolana By Night e i monotipi. Confermati, dunque, tutti gli eventi della tradizione, tranne la Young, purtroppo annullata a causa delle avverse condizioni meteo, ma le bizze climatiche non sono prevedibili. Nono stante l'impegno, alcuni appuntamenti in mare dovranno slittare al 2021, auspicando in un anno futuro più favorevole. Un saluto al prossimo anno, dunque, ai nuotatori di fondo della Barcolana Nuota, un evento in grande crescita che quest'anno deve necessariamente restare ai box. Un saluto va pure ai partecipanti del Go To Barcolana, la regata delle imbarcazioni provenienti dalla Slovenia. Anche a loro si dà appuntamento per l'edizione numero 53 e ai velisti sloveni. Se questa non sarà la Barcolana di grandi numeri, ai visitatori e velisti è lasciato il compito di omaggiare anche chi quest'anno ha scelto o non ha potuto esserci.

