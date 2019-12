Calzedonia nuove idee per riciclare i tessuti

IL PROGETTO

La cultura, lo studio, la formazione possono migliorare il mondo. E anche la moda. Così la pensa Calzedonia, attenta, in questo sua iniziativa, all'ecologia e al futuro dei giovani più capaci. Gli studenti magistrali di ingegneria gestionale di tre atenei italiani, come l'Università di Roma Tor Vergata, l'Università di Firenze e l'Università di Padova, parteciperanno alla challenge di Calzedonia Call for Ideas.

IL RIUTILIZZO

La sfida consiste nell'ideare progetti atti all'ottimizzazione degli sfridi di tessuto in termini di riutilizzo, riciclo e smaltimento, con un approccio volto alla sostenibilità. I piani verranno valutati da una giuria interna al gruppo Calzedonia, composta dal top management in ambito produttivo. Gli studenti che elaboreranno la miglior proposta a livello nazionale avranno l'opportunità di visitare uno degli stabilimenti tecnologicamente più all'avanguardia del gruppo, con la guida dei maggiori referenti dell'azienda.

Tutti i finalisti, inoltre, avranno una importante chance: visitare il quartier generale a Verona e, soprattutto, presentare il loro progetto e confrontarsi in un colloquio con i recruiter delle risorse umane per potenziali opportunità lavorative in Calzedonia. Il progetto si inserisce nella strategia del brand, che sta dando grande rilevanza alle risorse rappresentate dai giovani e alla connessione azienda-mondo universitario, oltre che alla sostenibilità in ambito produttivo.

A.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA