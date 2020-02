CALZATURE

La diminuzione di compratori dall'estremo Oriente non ha intaccato solo il numero di visitatori di Micam ma ha segnato profondamente anche l'assetto di Milano Collezioni Donna gestito dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, che però ha provveduto a provvidenziali collegamenti via etere. Con la sfilata dello stilista cinese mandata in passerella a sorpresa dalla Cnmi per confermare l'assoluta vicinanza con la Cina della moda, si è svolta la kermesse, un po' tranquilla, ma interessante nei contenuti raccontati da 59 sfilate, 96 presentazioni, 34 eventi, che si sono svolti nel corso della Fashion Week milanese. Avremo occasione di raccontare ad uno ad uno a giochi conclusi nuove proposte, nuovi (e vecchi!) look, momenti di emozione con Alessandro Michele per Gucci , Giorgio Armani, Prada, Eleventy, Tod's, Marras o il sempre vincente Cucinelli, maestro di trend, o di Hanita con la sua grinta partenopea, o degli accessori come le borse di Furla, o di V73 di Elisabetta Armellin.

Importante il clima disteso e propositivo instaurato dalla CNMI il cui presidente ha dichiarato a inizio di manifestazione: noi costruiamo ponti e non muri: questo il messaggio della moda italiana.

UNA VETRINA D'ECCEZIONE

Tra una sfilata e una presentazione una parentesi di bellezza e di qualità rivolta alla moda per la casa, soggetto interessante in un tempo in cui sembrerebbe che l'amore estetico per la propria casa sia spostato verso ricerche fuori le mura. Un amore che invece dichiarano i responsabili del look Rubelli al pubblico intervenuto nella bellissima sede milanese in via Fatebenefratelli sembra davvero in netta ripresa.

È stata più che opportuna la parentesi onirica Wonderland immaginata per l'89 edizione della Mostra Internazionale della Calzatura che in Fiera Milano, a Rho, ha presentato il meglio di ciò che quel settore sta producendo. All'insegna di Wonderland, Micam ci ha presentato il mondo attraverso il gioco della trasposizione, linvenzione, il sogno, tutto quello che può consentire la dimensione della fiaba rivisitata con finalità attuali, grazie alle immagini di Fabrizio Scarpa, con la regia di Daniele Scarpa.

IL FUTURO

Le scarpe che porteremo nel prossimo inverno avranno tacchi sempre più grossi, squadrati e non altissimi, tra i 5 e i 6 centimetri, a reggere una scarpa tutto sommato snella, anche se decisamente androgina. Molte le francesine, le polacchette, i mocassini rivisitati, e tanti, tantissimi stivali: grande curiosità hanno suscitato gli stivali bianchi proposti da più stand, ad altezza sotto ginocchio o altissimi, scosciati. Un look che si conferma anche da Geox e che trova una interpretazione nuova e imprevedibile nella collezione di Renè Caovilla dedicata come sempre al lusso che cammina, così come al lusso da giorno e da sera si è proposta la collezione bellissima di Gianvito Rossi

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA