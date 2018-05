Calvi, picchetti e petizione per salvare la scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOBILITAZIONEVENEZIA (a.carl.) La raccolta firme per attivare la prima classe in deroga alla scuola media Calvi di via Garibaldi è già partita e sta andando a gonfie vele. A mobilitarsi questa volta non sono solo i genitori dei bambini che dovrebbero frequentare la Calvi il prossimo anno, ma anche molte famiglie con figli iscritti alla Gozzi, consapevoli del fatto che non costituire una prima classe per l'anno scolastico 2018/2019 significa chiusura certa entro 2 anni. Il passo successivo alla raccolta firme sarà una manifestazione...