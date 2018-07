CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Calma vicit, dicevano gli antichi. Perché la calma vince? La curiosa etimologia di questa antica parola può aiutarci a comprenderne la potenza, profonda e preziosa, in tutti i fronti dell'esistenza. È una virtù da coltivare con cura, dentro e fuori di noi. Parola perfetta per una riflessione e una pausa interiore in un giorno assolato d'estate. Calma deriva infatti dal greco kauma, da cui il latino calma, che significa calore ardente del sole. Indica lo stato di quiete, di silenzio assorto che domina il mondo nelle ore più calde...