Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO FEMMINILEAmara sconfitta del Portogruaro in Zona Cesarini. Dopo aver recuperato con grande carattere l'iniziale 0 2, frutto di altrettanti indecisione difensive, le portogruaresi si sono dovute inchinare all'esecuzione dal dischetto di Quidacciolu. La festa è stata dunque tutta per l'Oristano. Le sarde hanno saputo imporsi al termine di una partita alquanto sofferta. In realtà dovremmo parlare di tante partite in una, in quanto la...