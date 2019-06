Calano i turisti ma aumentano gli hotel Bonacini: «Flessione anche nel 2019»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOVENEZIA «Se ci sarà bisogno di altro tempo per gli operatori, daremo altro tempo, perché bisogna partire bene».Il riferimento è al contributo di accesso che graverà sui turisti giornalieri non veneti a partire dal primo settembre. Il sindaco Luigi Brugnaro risponde a modo suo al doppio ricorso al Tar presentato da Interparking e Italo contro la delibera che istituisce e regolamenta la nuova tassa autorizzata dallo Stato solo per Venezia. Lo ha fatto da un palco privilegiato, dal caffè Florian di piazza San Marco durante il...