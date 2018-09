Cala il sipario, mille invitati per il gran finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIALa cerimonia in Sala Grande, le lacrime dei premiati, i giurati che spiegheranno i motivi delle loro scelte. E poi l'ultimo brindisi sulla spiaggia dell'Excelsior, con i vincitori dei Leoni richiamati in fretta e furia in laguna per ricevere gli ambiti riconoscimenti. Ancora poche ore e su Venezia 75 calerà il sipario. MILLE INVITATICome già lo scorso 29 agosto, quando venne inaugurata la Mostra del cinema di Venezia, anche stasera per la cerimonia conclusiva ci saranno mille invitati, tutti accolti all'ingresso del Palazzo del...