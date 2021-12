LIDO

Lucy è una cagnolina meticcia dell'Abruzzo arrivata fino al Lido per essere adottata da una famiglia del Lido che però, poche ore dopo essere sbarcata in isola, visibilmente impaurita da un contesto che non conosceva, si è persa scappando via in zona Murazzi. Una iniziale disavventura però è diventata, dopo quattro giorni di ricerche del cane, una bella storia a lieto fine. Per la gioia di tutti, in primis della bestiola, e poi naturalmente di tutti i volontari e della donna che aveva ricevuto il cane in affidamento e ch,e finchè l'animale non è stato ritrovato sano e salvo, non si è fermata un attimo per aiutare le ricerche. Lucy, come detto, era arrivata dall'Abruzzo. Il giorno seguente, però, durante un'uscita per una passeggiata, è riuscita a svincolarsi, nonostante avesse due guinzagli e una pettorina che avrebbero dovuto controllarla. E' bastata una frazione di secondo e Lucy, impaurita, si è mimetizzata, convinta si poter tornare nell'ambiente che le era stato familiare in tutta la sua pur giovane esistenza, una casa di accoglienza un Abruzzo per cani trovatelli dove lei era abituata a dormire con altri cani in divano. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei social, molti al Lido si sono mobilitati, chiedendo notizie e offrendosi di collaborare per le ricerche. Per primi si sono mobilitati i volontari locali, con la signora che aveva ricevuto il cane in adozione. Ma la prima fase delle ricerche non ha avuto esito. Il cane non si trovava. Sono stati avvisati subito anche i responsabili della casa di accoglienza proprio per avere informazioni sul carattere del cane già adulto. E' giunta anche la volontaria dell'Abruzzo che aveva dato il cane in affido e che, formalmente, risultava la responsabile di Lucy. Dopo tre giorni e mezzo di serrate ricerche al Lido: il lieto fine: grazie all'impegno di tutti e della volontaria, Lucy si è fatta trovare, non con poca fatica. Ha riconosciuto la volontaria che l'aveva accudita e si è fatta raggiungere per la gioia di tutti.

Lorenzo Mayer

