LA STORIAIl caffè espresso è figlio della macchina, quindi dell'industria. In precedenza il caffè si cuoceva nel pentolino, come ancora oggi si fa in Bosnia, in Grecia o in Turchia. Lo spiega anche Carlo Goldoni nella commedia La sposa persiana, del 1753: «Mettervi la sua dose, e non versarlo al fuoco./ Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto/ sei, sette volte almeno: il caffè presto è fatto». Non molto diversamente aveva...