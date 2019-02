CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAFFÈ PEDROCCHISecondo il calendario cinese, la vigilia di Capodanno si chiama Chúx, che in italiano si può tradurre con sbarazzarsi della sera. Il Capodanno Cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, è la festa più importante dell'anno dove le famiglie si riuniscono. Il color rosso, le parole di buon auspicio e i cibi porta fortuna sono immancabili. Il capodanno quest'anno cade domani, 5 febbraio, e per i cinesi sarà l'anno del Maiale, sinonimo di stabilità, generosità, altruismo. A Padova, lo storico Caffè...