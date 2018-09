Cade dalla bici nella notte cameriere in fin di vita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTELIDO DI VENEZIA Fino a poche ore prima aveva servito le star presenti alla Mostra del cinema; nella notte tra sabato e domenica, attorno al l'1 è stato ritrovato riverso a terra in una pozza di sangue, dopo essere caduto sudalla sua bicicletta, al Lido, e ora sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale. Sono state alcune persone di passaggio ad accorgersi sull'asfalto del corpo di C.H, originario delle Mauritius, ma da tempo residente al Lido. Il drammatico incidente è avvenuto in via dell'Ospizio...