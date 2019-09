Cadavere in mare, si teme per Drago

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA Manca solo il riconoscimento ufficiale, ma il corpo ritrovato ieri mattina, al largo della spiaggia di Barricata, a 4 miglia dalla foce del Po di Goro, appartiene con ogni probabilità a Luigino Drago, il 68enne sommozzatore di Adria disperso in mare, nella zona delle Tegnùe, domenica scorsa. Ieri i familiari, pur avvertiti del ritrovamento, non hanno potuto recarsi all'obitorio dell'ospedale di Chioggia, dove il morto è stato portato, per lasciare al personale sanitario il tempo necessario ad alcuni adempimenti e ad un minimo di...