LA STORIA

Se nel 2017 il Veneto si è potuto esprimersi sull'autonomia regionale, con un referendum consultivo dall'esito positivo, lo si deve in particolare all'avvocato e studioso Ivone Cacciavillani, che proprio dalla Giunta Regionale del Veneto fu incaricato di opporsi al ricorso governativo contro la legge regionale d'indizione del referendum per l'autonomia. Non fu una passeggiata, per una causa - vinta dopo una discussione molto animata - sostanzialmente fondata su una speciale disposizione dell'art. 2, secondo comma, dello Statuto del Veneto (approvato dal Parlamento Nazionale): al popolo veneto, è riconosciuto il diritto all'autogoverno da «attuarsi nelle forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia». Nel cinquantesimo anniversario della Regione del Veneto (unica tra le regioni italiane a statuto ordinario che ha inteso ratificare il legame stretto con la propria origine), Cacciavillani ha voluto individuare e approfondire proprio le «caratteristiche e tradizioni» regionali, ne è nato il volume Il Dominio Veneto. Un Veneto Nuovo, pubblicato dalla casa editrice padovana Metakom (pp. 160, euro 29), che segue agli oltre venti volumi dedicati dall'autore all'argomento. «In attesa che qualcosa si muova - anticipa Cacciavillani - ho ritenuto doveroso completare la mia funzione difensiva, individuando almeno per sommi capi le forme di autonomia rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della storia». Quest'ultima, assai complessa: «Partita ai primi del Quattrocento - prosegue - con le dedizioni, durata fino al tremendo zorno del dodeze (12 maggio 1797) in cui il Maggior Consiglio ne sancì l'auto-scioglimento, passando poi sotto le varie dominazioni straniere fino all'approdo al Regno d'Italia». Il volume, con prefazione del governatore Luca Zaia, sviluppa un lungo cammino: sin dalla prima sistemazione territoriale della Serenissima degli imperatori Augusto e Tiberio, con la creazione della provincia a sé stante della Venetia et Istria. Interessante la formazione di quello che viene denominato Dominio: assetti organizzativi, giuridici e politico-istituzionali sono passati al vaglio. E si scoprono le avanguardie legislative e sanitarie: l'odierna lotta al Coronavirus pare ispirata a forme già applicate dalla Serenissima durante le storiche pestilenze dall'individuazione di specifici luoghi ospedalieri, alla vigilanza medica e all'obbligo di quarantena, introdotti con legge del Senato.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA