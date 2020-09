L'APPELLO

La voce di Massimo Cacciari è rotta dall'emozione. E il ricordo giunge spontaneo e commosso. «Con lui se ne va una Venezia che non c'è più, che si sta esaurendo. Era quella che vedeva Mario in dialogo con i grandi compositori. Con Luigi Nono, con Bruno Maderna, con Luciano Berio. Una Venezia che si specchiava in questi personaggi».

L'ex sindaco e filosofo riconosce i grandi meriti di Messinis nella cultura veneziana e nazionale sottolineandone la caratura intellettuale e umana guidata anche da una amicizia di lungo corso. «Ha permesso a questa città - continua Cacciari - di conoscere più da vicino non solo la musica, ma soprattutto quella contemporanea. È stato un grande divulgatore, anche perchè non solo spingeva per farla conoscere, ma anche si impegnava perchè venisse eseguita». Cacciari ricorda anche il background di Messinis rievocando la figura di Mario Bortolotto, grande musicologo scomparso nel 2017, un vero maestro e collega per Messinis e con il quale hanno condiviso l'impegno nella critica musicale e nella musicologia.

«Non vi è dubbio che Mario fosse un discepolo di Bortolotto. E per tutta la vita Messinis è stato un infaticabile organizzatore culturale. Sedeva in vari consigli di amministrazione di enti legati al mondo della musica e importantissimo fu anche il suo impegno come sovrintendente del Teatro La Fenice sotto il mio mandato da sindaco. Grazie al suo lavoro e al suo impegno ha costruito una immagine di Venezia come culla della musica contemporanea basti pensare al suo lavoro alla Fondazione Nono o alla Cini». Cacciari lancia anche una proposta e si augura che Venezia e l'Amministrazione comunale si impegni per un riconoscimento importante per un uomo che ha dato molto alla cultura. È stato un critico musicale di prima grandezza e andrebbe ricordato. Venezia dovrebbe considerare di dedicargli una sala, magari alla Fenice; di intitolare alla sua memoria qualcosa di importante; di organizzare un dibattito o un convegno per discutere e conoscere meglio la sua attività in tutti questi anni. Il Comune dovrebbe farsene carico e ricordare una persona che ha dato moltissimo a questa città». Infine un pensiero personale. «C'era affetto profondo con lui - conclude Cacciari - Era un po' di tempo che non ci si vedeva. Ma ad ogni incontro era sempre una rinnovata amicizia continuando a spendersi per la sua passione e per la sua attività»

