Nel 1986 in una provincia sudcoreana viene trovato il corpo di una donna, stuprata prima di essere uccisa. Le indagini si susseguono febbrili, con l'arrivo anche di un ispettore da Seul, ma il serial killer continua a colpire e ogni ipotetico colpevole, ostinatamente vessato dagli investigatori, si dimostra innocente. Le indagini si chiudono con un fallimento. Sull'onda del clamoroso successo attuale di Parasite, esce ora in Italia il secondo film di Bong Joon-ho, datato 2003, che mostra come il regista Palma d'oro e Premio Oscar avesse già una maturità sorprendente nel descrivere le contraddizioni del suo Paese, attraverso storie di sopraffazione e crudeltà. Memorie di un assassino è un film che getta una luce inquietante sui mezzi usati dalle forze dell'ordine, con la loro ossessione per un colpevole e soprattutto incapaci di accettare la propria disfatta. Un film implacabile e politico sul lato oscuro della natura umana che si snoda tra una finta commedia (prima parte), poliziesco e thriller, con un finale agghiacciante (la scena davanti alla galleria è pazzesca). Un'occasione straordinaria per entrare definitivamente nel cinema di Bong, per troppo tempo da noi sconosciuto. (adg)

