Ca' Vio, dalla chiesa sparisce crocifisso I fedeli indignati: «Un gesto ignobile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO TREPORTIUna bravata. Oppure un furto messo in atto da dei ladri sacrileghi. In entrambi i casi la sostanza non cambia e l'indignazione tra i parrocchiani è stata notevole. Furto nella chiesa del Sacro Cuore di Ca' Vio. Con molta probabilità i ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato scorso, durante la sagra parrocchiale, un momento di condivisione molto sentito e partecipato. Non solo tra i residenti ma anche tra gli ospiti presenti nel litorale. E visto il momento di festa, qualcuno ne ha approfittato per...