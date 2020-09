L'ESPOSIZIONE

La pittura a Venezia agli inizi del Novecento è segnata da alcune figure che una certa critica ha spesso, incautamente, definite minori. Ma che hanno avuto invece un ruolo decisivo nel rinnovamento dell'arte in Italia, anche opponendosi decisamente alle contemporanee scelte della pur prestigiosa Biennale, dominata in effetti dai grandi baroni accademici. Che, non a caso, non si erano neanche accorti nel 1910 del rumoroso arrivo a Venezia dei Futuristi di Marinetti con il clamoroso lancio dei famosi volantini dalla Torre dell'Orologio nei quali si invitava ad abolire il chiaro di luna da camera ammobiliata ed a bruciare le gondole sedie a dondolo per cretini. La Biennale non manifestò alcuna reazione a questa storica provocazione mentre i giovani di Ca' Pesaro invitarono subito Boccioni ad esporre lo stesso anno nei loro monumentali spazi del Longhena. Il cambio di prospettiva si è verificato in quegli anni per la vivace attività di promozione dei giovani artisti che Nino Barbantini (Ferrara (1884-1952), a cominciare dal 1908, seppe mettere in atto con le mostre allestite a Ca' Pesaro con la Fondazione Bevilacqua La Masa. Utilizzando uno straordinario lascito della Duchessa Felicita a favore, afferma il suo testamento del 1999, dei giovani artisti ai quali è spesso impedito l'accesso alle grandi mostre, con un riferimento esplicito alla Biennale.

SCONTRI E TENSIONI

Provocando scontri anche clamorosi come la storica Mostra dei giovani artisti rifiutati che non si tenne nel 1914 a Ca' Pesaro, come sarebbe stato logico, ma polemicamente negli spazi dell'Hotel Excelsior al Lido. Tra i giovani di cui parliamo facevano parte, per citarne solo alcuni, personaggi quali Gino Rossi, Arturo Martini, Vittorio Zecchin, Guido Cadorin e naturalmente Umberto Moggioli (Trento 1886-Roma 1919). Al quale il Museo d'arte moderna di Ca' Pesaro, che ha riaperto i battenti dopo un periodo di chiusura per alcuni lavori urgenti legati all'alluvione del 12 novenbre 2019 e poi dell'emergenza Covid, dedica ora, a cura di Gabriella Belli ed Elisabetta Barisoni, una mostra, (aperta fino all'otto dicembre) davvero preziosa che allinea una ventina d opere del pittore trentino che aveva però vissuto alcuni anni, dal 1911 al 1915, a Burano, dando così inizio alla scuola omonima. Pur essendo meno polemico ed aggressivo di Arturo Martini e Gino Rossi, il pittore di origini trentine aveva sempre partecipato al movimento di cambiamento dei giovani di Ca' Pesaro, esponendo nelle mostre collettive del 1909, 1912, 1913, e del 1919, affermando sempre una sua originale concezione della veduta di paesaggio nella quale appare evidente il richiamo alla tradizione ma anche la declinazione formale della pittura di influenza francese. In questa mostra di Umberto Moggioli a Ca' Pesaro a Venezia, certamente meno importante della grande rassegna che il Mart di Rovereto gli ha dedicato nel 2011 negli spazi trentini di Torre Venga, è comunque possibile ammirare alcuni capolavori. Ad esempio la luminosa Veduta di Burano con vigna del 1912 e il piccolo ma intenso Autoritratto del 1913. A conferma di una personalità tra le più attraenti dell'arte veneziana nei primi vent'anni del XX secolo.

Enzo Di Martino

