Ca' Nova, la Camera di commercio firma per la nuova sede

L'ACQUISTOVENEZIA Firmato il preliminare per l'acquisto del palazzo Ca' Nova, a fianco di Palazzo Balbi, tra la Camera di Commercio di Venezia e la Regione Veneto, nell'ambito del piano delle alienazioni. Un contratto non ancora definitivo che permetterà alla Regione di riorganizzare per tempo gli uffici del pianterreno e del primo piano che dovranno trovare altra collocazione e all'ente Camerale di progettare i lavori di adeguamento e ristrutturazione per il secondo piano, in questo momento inutilizzato in modo da rendere accessibile al...