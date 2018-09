Ca' Foscari si conferma tra i migliori atenei in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UNIVERSITÀVENEZIA(d.gh.) Ca' Foscari migliora i propri risultati nel QS World University Ranking by subject, classifica disciplina per disciplina delle università di tutto il mondo pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds. Grazie alla reputazione positiva costruita sia nel mondo accademico che in quello del lavoro, Ca' Foscari cresce ancora sul piano internazionale, raggiungendo prestigiose posizioni e allargando la propria presenza in classifica in nuove aree e discipline.In particolare è fra le 17 università italiane nella classifica...