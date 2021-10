Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNIVERSITÀVENEZIA Sono aperte le iscrizioni per i nuovi moduli del Centro linguistico di ateneo: fino al 1 novembre, sarà possibile scegliere uno dei tantissimi corsi di lingua offerti, aperti non solo agli studenti e al personale di Ca' Foscari, ma anche a tutta la cittadinanza. La programmazione per questa sessione, in partenza l'8 novembre, si arricchisce di una nuova lingua, il cinese, e di nuovi corsi come Learning English through...