LO STUDIO

VENEZIA Si chiama Kill Venice lo studio dell'Università Ca' Foscari pubblicato ad accesso libero sulla rivista Humanities and Social Sciences Communications con cui, applicando il pensiero sistemico al tessuto urbano di Venezia, è stata studiata la città come un organismo vivente. Protagonisti dello studio sono stati Francesco Gonella, docente di fisica e pensiero sistemico del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi, e Silvio Cristiano, che si occupa di ecologia e metabolismo urbano presso il Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica.

EFFETTO TURISMO

In questo modo di vedere le cose, la cosiddetta turistificazione fornisce risorse a favore di chi la visita, indebolendo la città e rischiando di uccidere il complesso metabolismo urbano da cui è formata. Insomma, se vogliamo uccidere Venezia siamo sulla strada giusta. Non basta individuare il singolo problema e risolverlo, perché tutte le parti interagiscono tra loro e non è detto che intervenendo con piccoli cambiamenti si riesca a cambiare davvero qualcosa. Come un qualsiasi sistema biologico, anche un sistema economico e sociale si rafforza con la diversità: allo stesso modo di una monocoltura agricola, insomma, anche una monocoltura turistica è scarsamente capace di affrontare le avversità adattandosi ad esse. A Venezia i turisti minano la capacità di adattamento e la sostenibilità della città, fino a metterne a rischio la vivibilità. Lo studio cerca di capire che cosa accade quando una di queste variabili cambia o scompare del tutto, come è successo nel caso del turismo nell'era Covid o nel caso dell'acqua alta eccezionale. La scelta di puntare tutto sul turismo ha impoverito la città come un campo sfruttato da una monocultura, in cui c'è sempre meno spazio per altri tipi di vita.

LA RICETTA

Venezia è un sistema complesso che davanti al cambiamento non sa più riorganizzarsi e riarrangiarsi, cosa che una città dovrebbe poter fare: il suo appoggiarsi al turismo non è sostenibile e il problema è dell'intero sistema e di come è strutturato. Il diagramma mostra anche come, contrariamente a ciò che solitamente si pensa, il grosso dei profitti del settore turistico sia concentrato nelle tasche di pochi, che spesso li reinvestono lontano da Venezia, mentre la disoccupazione che può emergere in tempi di crisi coinvolge persone che la città la vivono davvero. In questa prospettiva si capisce che la soluzione efficace potrebbe non essere imporre un limite alle presenze turistiche, che sono l'obiettivo imprescindibile di questo sistema che sacrifica spazi e servizi per i residenti. Gonella e Cristiano sottolineano che non era tra gli scopi del loro articolo delineare una strada, ma indirettamente sono arrivati alla conclusione che per fare di Venezia un sistema sostenibile e resiliente e meno soggetto alle crisi, è necessario avviare una discontinuità. Tra terra e acqua, ripopolamento, residenzialità, servizi, produzione locale, commercio di prossimità, botteghe, trasporti, saperi, arti e mestieri locali sembrano tutti figurare tra i possibili ingredienti di una nuova ricetta.

Lorenzo Miozzo

