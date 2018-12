CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CA' FARSETTINOMINATI I REVISORIIl Consiglio comunale ha nominato il nuovo collegio dei revisori, che resterà in carica fino al 23 dicembre 2021. In base alla normativa del 2011, non sono più gli enti locali a nominare i professionisti facenti parte del collegio, ma questi vengono estratti dalla prefettura da un elenco istituito presso il Ministero dell'Interno nel quale possono essere inseriti i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, e ai dottori commercialisti ed esperti contabili. I nuovi revisori, ratificati dal Consiglio...