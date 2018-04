CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CA' CORNERVENEZIA E' per ora una corsa a due quella per il posto di prefetto di Venezia, lasciato libero da Carlo Boffi (in foto), che proprio in questi giorni conclude per raggiunti limiti di età il suo incarico, anche se per scelta di vita continuerà a vivere a Venezia. In pole position per la prestigiosa poltrona di Boffi, prefetto che in soli 16 mesi di permanenza nella città lagunare ha saputo conquistarsi un consenso molto ampio e trasversale, ci sono due donne, entrambe con esperienza nel territorio veneto. La prima e' Laura Lega...