C'era una volta il cinema come sogno collettivo, ma anche come realtà fisica (la pellicola) che incastonava la vita vera in qualche fotogramma di celluloide. Quel che cerca Yi Zhang, evaso da un campo di lavoro durante la rivoluzione culturale di Mao (siamo attorno al 1968), è quel secondo di vita in un cinegiornale nel quale compare la figlia che non vede da anni. Quel secondo di pellicola può diventare per alcuni solo un paralume (una lanterna magica?), ma per Zhang, se proiettato a nastro, un'eternità mostrando la capacità miracolosa del cinema di fissare in un diamante la realtà e il tempo. Se questo è il testo, sotto si attorciglia, come la pellicola Heroic Sons and Daugthers di Wu Zhaodi (il film in programma), un contro testo politico: il villaggio poverissimo circondato dalle dune del deserto, le gerarchie sociali (Mr. Movie), l'internamento degli oppositori. A quanto pare, tanto scomodo che One Second venne ritirato per motivi tecnici dal festival di Berlino. Yimou torna a raccontare la Cina di Qiu Ju, delle scuole di Non uno di meno, con lirismo venato di nostalgia e profonda comunione con i suoi umili personaggi.

Giuseppe Ghigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA