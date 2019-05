CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'era una volta lo sport che fortificava il corpo, che creava aggregazione, che trasmetteva valori di lealtà e onestà e che forgiava il carattere. C'è oggi l'ossessione per la linea, c'è l'ansia per l'etto messo su dopo l'apericena e c'è la mania degli addominali scolpiti a costo dell'infarto. C'era una volta Internet, nato per far correre il progresso come mai prima e per rendere tutti più felici. Ci sono oggi i social media, dove la gente non fa che insultarsi dalla mattina alla sera o scambiarsi fotografie dei loro genitali scattate...