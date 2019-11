CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è un Turigliatto pronto a far cadere il governo Conte? Esponente di Rifondazione comunista, espulso dal partito per indisciplina, fu uno dei tre senatori della sinistra radicale che il 26 gennaio 2008 determinarono la caduta del governo Prodi lasciando la porta spalancata al trionfo di Berlusconi. Prodi aveva dodici azionisti di governo, Conte soltanto quattro. Eppure un vertice di maggioranza con sessanta partecipanti sollecita ricordi inquietanti in chi ha un minimo di memoria storica. Turigliatto era un kamikaze: sapeva benissimo di non...