L'INIZIATIVA

Eni gas e luce ha scelto di sostenere il Festival di Cortinametraggio, il primo e più importante festival di categoria in Italia, grazie a una partnership che vede anche il lancio di Passaggio a Nord-EstShort Movie Challenge per mettere in scena l'energia dei territori appartenenti alle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia-Giulia. Cortinametraggio, giunto quest'anno alla sua 15. edizione, si svolge ogni anno a Cortina ed è realizzato con il supporto della Rai, del Centro Sperimentale di Cinematografia (Csc) e del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (Sngci). Il festival gode anche del patrocinio di Regione Veneto, Comune di Cortina, Provincia di Belluno e del sostegno del ministero dei Beni e delle Attività culturali. Ai registi e videomaker del Triveneto che intendono partecipare alla Short Movie Challenge verrà chiesto di sviluppare un testo di massimo 3.600 battute (spazi inclusi) che racconti, attraverso una storia che può essere sia fiction sia reale, l'energia del proprio territorio. I progetti dovranno essere inviati tramite il sito www.cortinametraggio.it o a info@cortinametraggio.it entro e non oltre il 16 marzo 2020. I videomaker selezionati verranno poi contattati per la finale che si svolgerà a Cortina il 26 marzo dove una giuria selezionerà il vincitore. Inoltre, il video vincitore verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

