C'è un limite oltre il quale non si può tornare indietro. Vale per le persone comuni, vale a maggior ragione per un leader. Se al punto in cui siamo, Matteo Renzi accettasse un compromesso, magari in cambio della riduzione al 4 per cento della soglia di sbarramento del nuovo sistema elettorale e qualche posto nelle società pubbliche dovrebbe togliere tutti gli specchi da casa e farsi la barba alla cieca. Ma non lo farà. Ancora ieri ha tenuto il punto, ribadendo le quattro richieste avanzate a Porta a porta. Per la verità, ha parlato di giustizia giusta non ripetendo la minaccia di sfiduciare il ministro della Giustizia se non viene ritirata la norma sulla prescrizione. Ma un passo indietro su questo punto sarebbe clamoroso, anche perché Italia Viva ha già votato una pesante legge sulle intercettazioni dicendo apertamente che fa schifo. Per il resto è impensabile che il resto della maggioranza accetti di rimettere in discussione una legge elettorale proporzionale fatta su misura per depotenziare Salvini in nome di un ritorno al maggioritario come accade per i sindaci. Il reddito di cittadinanza può avere qualche correttivo: rendere ancora più stringenti le clausole per riceverlo, rafforzare i centri per l'avviamento al lavoro senza illudersi che i navigator facciano i miracoli. Ma niente di più. E per quanto riguarda i cento commissari per cento cantieri Renzi potrà ottenere qualche decimale, essendo impensabile che i 5 Stelle accettino di accantonare il pernicioso codice degli appalti, come è avvenuto per il Ponte di Genova. Se vai a caccia con un fucile di precisione e te ne vanti in pubblico, non puoi tornare col carniere vuoto. Renzi si è troppo esposto e non si può escludere che dopo l'incontro col presidente del Consiglio della settimana prossima decida di rompere. A lui farebbe comodo uscire adesso e rientrare con un altro premier. Conte sembra invece pronto a sostituire i senatori di Italia Viva con altrettanti responsabili. Non sarà difficile trovarli, ma un governo con le protesi perde di velocità. Se il Conte bis spesso è paralizzato dal disaccordo tra Pd e 5 Stelle, il Conte ter sarebbe migliore, ammesso che il capo dello Stato faccia finta di niente? E sarebbe facile fare un governo d'emergenza? Il Paese è fermo. In gennaio la Cassa integrazione è aumentata del 40 per cento sull'anno e del '90 per cento al Sud. Quando cominceremo ad occuparcene?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA