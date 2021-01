C'è solo un Paese in Europa, l'Italia, che nel pieno di una gravissima emergenza sanitaria ed economica, vede autorevoli rappresentanti istituzionali che siedono nel Parlamento, arroccarsi su atteggiamenti di scontro inaudito che non riguarda le soluzioni per superare la pandemia, ma per accaparrarsi consensi o posizioni politiche personali.

È come se uno durante un bombardamento, pensasse al picnic piuttosto che portare tutti in salvo.

Una posizione, purtroppo, trasversale ai partiti politici, che non riguarda la sigla di appartenenza ma la qualità delle persone che dovrebbero studiare da statisti e non da qualunquisti.

Capirei, anche senza condividerlo, che tali iniziative fossero attuate dagli esponenti di opposizione, ma che a mettere a rischio la tenuta del governo nel pieno della crisi pandemica, sia un'autorevole rappresentante della maggioranza di governo, è una scelta grave e incomprensibile.

Il sen. Matteo Renzi è stato uomo che aveva creato grandi aspettative solo pochi anni fa, ben presto naufragate nel narcisismo personale.

Secondo me non è chiaro chi sia il nemico e chi l'avversario politico: per i distinguo e le campagne elettorali anche dure ci sarà tempo, quando il tema non sarà sconfiggere il virus, ma cambiare il parlamento e il governo.

Oggi c'è un unico obiettivo urgente e prevalente: sconfiggere tutti insieme il virus, far tornare il nostro paese alla normalità per riportare lavoro e competività alle nostre imprese, far tornare i nostri ragazzi nelle aule di scuola affinché le nozioni (possibili anche con la didattica a distanza) si integrino con le indispensabili relazioni tra i ragazzi e soprattutto .... dare autorevolezza alle nostre Istituzioni repubblicane.

