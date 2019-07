CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è poco da fare: chi arriva alla laurea si colloca su un gradino più alto. Non è solo una questione di prestigio (e di massime potenzialità). Il fatto è che ha ottenuto una maggiore preparazione e si trova più pronto. Con i tempi che corrono (letteralmente) la concorrenza per accaparrarsi un lavoro adeguato e grato si intensifica ogni giorno che passa. È e sarà fondamentale averlo in mente nello scenario di sfondo delle nostre civiltà tecnologicamente evolute -in poche parole le società occidentali mentre il mondo è ormai un...