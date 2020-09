I FILM

Forse è il primo anno che i film non hanno rappresentato, per la Mostra del cinema di Venezia, il dibattito più importante della vigilia. Le ragioni sono arcinote e altrove ne parliamo. D'altronde è anche vero che, al di là delle situazioni contingenti sanitarie, l'assenza dei grandi film americani, e delle star hanno raffreddato le aspettative di molti, specie spettatori comuni. Ma il programma invece resta ricchissimo.

ITALIA, ITALIA

Dunque, Italia. Sono ben 21 i film che si accenderanno sugli schermi lidensi. Quattro di questi sono in gara per il Leone d'oro. Le sorelle Macaluso è il ritorno a Venezia della regista Emma Dante. Anche questo ultimo lavoro è tratto da una sua pièce e racconta la famiglia di cinque sorelle, nate e cresciute in periferia a Palermo, sviluppata lungo un arco temporale lungo. Anche quello di Susanna Nicchiarelli è un ritorno, dopo aver vinto, nel 2017, la sezione Orizzonti con Nico, 1988. Siamo di nuovo in pieno biopic, stavolta sulla figlia minore di Karl Marx (il titolo è Miss Marx), Eleanor, tra le prime donne socialiste, in un'epoca ancora di emancipazione femminile agli albori. Padrenostro (tutto attaccato) di Carlo Noce, invece, ci introduce agli anni '70 del terrorismo, visti attraverso gli occhi di un bambino, che assiste all'attentato del padre. La storia è in parte anche autobiografica. Nel cast si segnala Pierfrancesco Favino. Infine arriva un vincitore di Leone d'oro: accadde nel 2013 e il film era Sacro GRA. Stavolta Gianfranco Rosi espatria nei luoghi mediorientali della guerra. Il suo Notturno è il risultato di tre anni di riprese in Siria, Iraq, Kurdistan e Libano, cercando di catturare le storie di protagonisti disperati.

NON SOLO IN GARA

Fuori concorso il programma resta ricco, a cominciare dal film di apertura della Mostra (Lacci), a firma di Daniele Luchetti, che ha il cast più nutrito, contando su Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno. Siamo a Napoli, anni '80. Il matrimonio di Aldo e Vanda ha uno scossone quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo i due stanno ancora assieme, ma le ferite sembrano sempre aperte. Dal romanzo di Domenico Starnone. Se Luchetti apre, Stefano Mordini chiude. Il film è Lasciami andare ed è stato girato a Venezia durante l'ultima, drammatica acqua alta che ha colpito la città. È annunciato come un thriller, tra figli perduti e nuovi in arrivo. E soprattutto strane presenze in casa. Con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa. Assandira di Salvatore Mereu, anche lui conoscenza consolidata al Lido, dove emerse con la sua opera prima Ballo a tre passi, esplora il territorio sardo in epoche passate e ai giorni nostri, dove un anziano pastore è convinto dal figlio ad aprire un agriturismo. Con Gavino Ledda. Tra le curiosità non-fiction ecco il ritratto di Salvatore Ferragamo ad opera di Luca Guadagnino (Salvatore shoemaker of dreams) e la Venezia deserta durante il Covid di Andrea Segre, che firma Molecole (film di preapertura). Per gli amanti della canzone d'autore va segnalato ovviamente Paolo Conte, via con me di Giorgio Verdelli, sul musicista astigiano, che sarà presente al Lido, per una serata speciale. Infine ecco una performance d'artista realizzata Alice Rohrwacher e JR, una specie di cerimonia funebre sull'Altopiano dell'Alfina, nel Lazio (Omelia contadina).

ALTRI ORIZZONTI

Nella sezione alternativa spicca Il nuovo film di Uberto Pasolini: Nowhere special, che arriva ben 7 anni dopo l'apprezzato Still life. Narra la storia di un padre (James Norton) che cerca una nuova famiglia per il figlio, avendo scoperto di non avere che pochi mesi di vita per una malattia inguaribile. Non meno attesa è la coppia di documentaristi Massimo D'Anolfi e Martina Parenti, 4 anni fa in Concorso con Spira mirabilis. Ora con Guerra e pace, la coppia scandaglia il rapporto tra cinema e guerra, lungo un arco di un secolo, dalla invasione italiana della Libia a oggi. Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini, esordisce infine con I predatori, viaggio odierno nei movimenti della destra romana. Con Massimo Popolizio.

RESTO DEL MONDO

Fatta dall'Italia la parte del Leone si spera nel resto del mondo. In gara per il Concorso, dove quest'anno ci sono ben 8 registe, calmando le polemiche delle ultime annate, tacciate di essere troppo maschili, ecco la statunitense Chloé Zhao, che porta Nomadland con Francis Mc Dormand, in giro per il mondo con il suo van, dopo un tracollo finanziario; la norvegese Mona Fastvold, compagna di Brady Corbett, che arriva al Lido con The world to come, dove due donne sposate iniziano una relazione amorosa, alla fine dell'Ottocento; ecco anche la polacca Magorzata Szumovska: il suo Never gonna snow again, parla di un massaggiatore e dei suoi clienti, in un universo di villette tutte uguali; e c'è anche la franco-algerina Nicole Garcia, con un thriller (Amants), con un classico triangolo amoroso pericoloso. Tra i maschi torna Amos Gitai, con la puntuale puntata sulla convivenza arabo-israeliana, spunta Michel Franco, riappare l'ungherese Kornél Mundruczó, mentre un occhio lo meriterà il pirotecnico azero Hilai Baydarov. Fuori concorso le stravaganze di Quentin Dupieux, il Muhammad Alì di Regina King, i nuovi film di Abel Ferrara girato a Berlino (Sportin' life) e Alex Gibney, la lunga intervista di Dennis Hopper con Orson Welles (Hopper/Welles), l'ultimo documentario di Frederick Wiseman (City hall), che metterà a dura prova l'uso delle mascherine (siamo oltre le 4 ore), dove trova giusta cittadinanza anche l'ultimo Lav Diaz (Genus Pan).

Adriano De Grandis

