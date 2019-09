C'è McCartney nel nuovo album di Ringo Starr

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ringo Starr (nella foto), l'ex beatle ha annunciato il suo ventesimo album in studio dal titolo What's My Name, che uscirà per Universal Music il 25 ottobre. What's my name è l'ultimo di una serie di dischi che l'ex batterista del quartetto di Liverpool ha prodotto nello studio della sua casa di Beverly Hills, con un cast d'eccezione di musicisti e amici.Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner e Kari Kimmel sono solo alcuni di chi ha...